Выдача ипотечных кредитов в России в январе-феврале снизилась на 12%

Жителю России сейчас в среднем надо копить на квартиру 8 лет, если не пить и не есть, заявил ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. По его словам, цены на квартиры выросли сильнее, чем доходы населения, что делает жилье еще более недоступным. Также Данилов рассказал об увеличении ценовой разницы между первичным и вторичным жильем.

