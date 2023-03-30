Выдача ипотечных кредитов в России в январе-феврале снизилась на 12%
Выдача ипотечных кредитов в России в январе-феврале снизилась на 12,4%, сообщается на сайте Банка России.
Так, за этот период российские банки выдали ипотечные жилищные кредиты на 704 млрд рублей, за аналогичный период в прошлом году было выдано почти 804 млрд рублей. При этом в феврале средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам увеличилась до максимальных с марта 2022 года 8%.
Жителю России сейчас в среднем надо копить на квартиру 8 лет, если не пить и не есть, заявил ранее директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. По его словам, цены на квартиры выросли сильнее, чем доходы населения, что делает жилье еще более недоступным. Также Данилов рассказал об увеличении ценовой разницы между первичным и вторичным жильем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru