СМИ: Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца года

Отмечается, что у крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи – Сбербанк приостановил запись на новые сделки, в свою очередь «Уралсиб» остановил выдачу кредитов. Согласно данным оператора программы «Дом.РФ», по состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%. Отмечается, что всего выдано ипотечных кредитов на 5,4 трлн рублей при лимите в 5,9 трлн рублей.

Сообщается, что власти продлевают программу до 2030 года, однако новые лимиты пока не выделялись и о сроках принятия соответствующего решения ничего не известно.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что сегодня нужно пользоваться семейной ипотекой, а также покупать небольшие «однушки» или «двушки». Он посоветовал приобретать жилье, особенно вторичное, когда есть уже 80% первоначального взноса, передает «Радиоточка НСН».

