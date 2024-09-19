СМИ: Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца года
Семейная ипотека, которая является самой объемной программой с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. Об этом сообщил «Коммерсант».
Отмечается, что у крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи – Сбербанк приостановил запись на новые сделки, в свою очередь «Уралсиб» остановил выдачу кредитов. Согласно данным оператора программы «Дом.РФ», по состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%. Отмечается, что всего выдано ипотечных кредитов на 5,4 трлн рублей при лимите в 5,9 трлн рублей.
Сообщается, что власти продлевают программу до 2030 года, однако новые лимиты пока не выделялись и о сроках принятия соответствующего решения ничего не известно.
Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что сегодня нужно пользоваться семейной ипотекой, а также покупать небольшие «однушки» или «двушки». Он посоветовал приобретать жилье, особенно вторичное, когда есть уже 80% первоначального взноса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru