Сбер снижает скидки по ипотеке

Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа. Банк меняет размер двух дисконтов по ипотеке. В случае, если первоначальный взнос составит от 20%, размер дисконта будет уменьшен с 0,7 процентных пунктов до 0,5.

При этом ставки по ипотечным кредитам, оформляемым через сервис «Домклик», останутся прежними.

Пока рано говорить о восстановлении рынка ипотеки после падения в июле, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН. По его словам, кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка Банка России вернется хотя бы на уровень в 10%. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 19%.

