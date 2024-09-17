Сбер снижает скидки по ипотеке
Сбер с 17 сентября снижает размер дисконтов по жилищным кредитам, сообщает РИА Новости.
Это связано с увеличением стоимости облигаций федерального займа. Банк меняет размер двух дисконтов по ипотеке. В случае, если первоначальный взнос составит от 20%, размер дисконта будет уменьшен с 0,7 процентных пунктов до 0,5.
При этом ставки по ипотечным кредитам, оформляемым через сервис «Домклик», останутся прежними.
Пока рано говорить о восстановлении рынка ипотеки после падения в июле, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН. По его словам, кредиты станут брать в массовом порядке, когда ставка Банка России вернется хотя бы на уровень в 10%. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 19%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru