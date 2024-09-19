«Легче будет продать»: Россиянам рассказали, какое жилье лучше купить сейчас
Нужно пользоваться «семейной ипотекой», а также покупать небольшие «однушки» или «двушки», рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Его слова приводит aif.ru.
Ракута отметил, что не нужно пренебрегать «семейной ипотекой», если заемщик проходит по условиям. Так же он посоветовал приобретать жилье, особенно вторичное, когда есть уже 80% первоначального взноса.
Говоря о формате жилья, Ракута порекомендовал покупать небольшие однокомнатные либо двухкомнатные квартиры, так как потом их легче всего продать. Сюда же он отнес и квартиры-студии.
Ранее стало известно, что объем продаж квартир в новостройках в Москве рухнул на 21% в августе 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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