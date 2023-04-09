СМИ: в российских новостройках резко сократились площади квартир

Размеры квартир в новостройках массового сегмента вновь сократились. Данные приводит газета «Известия» со ссылкой на экспертов «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В России выросла средняя ставка по ипотеке

Больше всего сократились площади в квартирах-студиях. В среднем они уменьшились на 8,3% до 23.1 квадратного метра.

Евротрешки «ужались» на 2,2%. Их средняя площадь в проектах массового сегмента составляет 59,1 квадратного метра.

Евродвушки уменьшились с 39,4 до 38,8 квадратного метра. Снижение площади составило 1,5%.

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала «золотыми наручниками» тренд на выдачу чиновникам льготных жилищных займов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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