СМИ: в российских новостройках резко сократились площади квартир

Песков: неисполнение Минских соглашений усугубило ситуацию на Украине

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в результате ДТП

МВД: под завалами обрушившегося дома в Марселе могут находиться от 4 до 10 человек

СМИ: полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел против граждан страны за поддержку СВО

Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов пожелал удачи участникам конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»