В России выросла средняя ставка по ипотеке

Показатель начал расти летом 2022 года. За первый квартал 2023-го он увеличился на 1,65% и достиг 8,3%.

Наиболее заметное увеличение ипотечных ставок произошло в январе текущего года. Показатель прибавил 1,2%. В феврале - 0,19%.

Средний размер ставок на новостройки составляет 5,5-5,7%. Для готового жилья - 10,3%.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщиков». По ее словам, регулятор будет обеспечивать финансовую стабильность и не допустит формирования пузыря, передает «Радиоточка НСН».

