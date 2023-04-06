В России выросла средняя ставка по ипотеке
В первом квартале 2023 года средний размер ставки по жилищному кредитованию в России достиг 8,3% годовых. Такие данные приводит портал «Лента.ру» со ссылкой на банк ВТБ.
Показатель начал расти летом 2022 года. За первый квартал 2023-го он увеличился на 1,65% и достиг 8,3%.
Наиболее заметное увеличение ипотечных ставок произошло в январе текущего года. Показатель прибавил 1,2%. В феврале - 0,19%.
Средний размер ставок на новостройки составляет 5,5-5,7%. Для готового жилья - 10,3%.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщиков». По ее словам, регулятор будет обеспечивать финансовую стабильность и не допустит формирования пузыря, передает «Радиоточка НСН».
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