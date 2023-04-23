СМИ: в России начали восстанавливаться цены на аренду жилья
Ставки аренды жилья в крупных городах страны начали расти, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на экспертов сервиса «Циан.Аналитика».
В среднем в 18 крупных городах страны ставки долгосрочной аренды однокомнатных квартир выросли в апреле на 0,4%, двухкомнатных - на 2%.
Наибольший рост пришелся на Воронеж. Средняя стоимость найма однокомнатных квартир увеличилась на 6% - до 15,9 тысячи рублей в месяц.
В Москве средняя цена аренды «однушек» снизилась в апреле на 1,9%. Двухкомнатные подорожали на 0,7%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщиков», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru