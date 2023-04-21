СМИ: доля нераспроданного жилья в крупных городах России превысила 80%
Аналитики платформы bnMAP.pro привели данные о доле нераспроданной жилой недвижимости в крупных городах страны. Об этом сообщает газета «Известия».
Наибольшее значение показателя наблюдается в Краснодаре - 83%. В Омске доля нераспроданного жилья составила 80%, отметили аналитики.
В Челябинске своего покупателя не нашло 74% нового жилья. В Казани и Красноярске - 73%, в Самаре - 71%.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил, что в России появится возможность приобрести жилье в рассрочку. По его словам, власти обсуждают создание ссудно-сберегательных касс, передает «Радиоточка НСН».
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