СМИ: доля нераспроданного жилья в крупных городах России превысила 80%

Аналитики платформы bnMAP.pro привели данные о доле нераспроданной жилой недвижимости в крупных городах страны. Об этом сообщает газета «Известия».

СМИ: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года

Наибольшее значение показателя наблюдается в Краснодаре - 83%. В Омске доля нераспроданного жилья составила 80%, отметили аналитики.

В Челябинске своего покупателя не нашло 74% нового жилья. В Казани и Красноярске - 73%, в Самаре - 71%.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин не исключил, что в России появится возможность приобрести жилье в рассрочку. По его словам, власти обсуждают создание ссудно-сберегательных касс, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СтроительствоЖильеНедвижимость

Горячие новости

Все новости

партнеры