Стоимость аренды однокомнатных квартир выросла по стране на 24%
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупных городах России за год увеличилась в среднем на 24%, до 25 тысяч рублей в месяц, следует из аналитики «Циана».
В первые пять месяцев года стоимость аренды увеличилась лишь на 4%. Однако с июне по октябрь цены на квартиры поднялись на 20%. Как отмечают эксперты, что сезонное увеличение ставок в этом году началось раньше и затянулось.
Ощутимее всего увеличились цены на однушки в Перми, стоимость их аренды за год возросла на 53%. В Челябинске наблюдался прирост в 45%, тройку городов-лидеров замыкает Омск с ростом цен на 43% к году. При этом в Москве аренда однокомнатных квартир подросла только на 23%, в Санкт-Петербурге на 24%.
Аналитики также акцентируют внимание на том, что в 2023 году в среднем в 2,5 раза сократился объем предложения. При этом наибольший спад в 4,5 раза наблюдался в Уфе, в Москве и Тольятти число однушек, доступных для аренды, уменьшилось в 3,5 раза. Восстановление спроса эксперты в том числе связывают с возвращением релокантов в страну.
Ранее стало известно, что стоимость комнат в коммунальных квартирах за год выросла на 10,6%, в среднем до 1,2 миллионов рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru