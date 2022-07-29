Путин поддержал предложение выдавать жителям Донбасса сертификаты на жильё

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что Минстрой РФ составляет график работ, и всё, что можно восстановить - будет восстановлено, в противном случае - построено с нуля.

Он заявил, что тем жителям, которые не захотят ждать, можно выдавать «жилищные сертификаты с возможностью купить им жилье на территории ДНР в любом населенном пункте».

«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», — поддержал предложение президент РФ.

Ранее Путин заявил о необходимости помочь в восстановлении инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части населённых пунктов ДНР и ЛНР.



