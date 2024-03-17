СМИ: рынок вторичного жилья замер на фоне снижения спроса
На рынке вторичного жилье в России фиксируется снижение спроса и стагнация цен, пишет газета «Коммерсант».
На фоне снижения спроса на рынке «вторички» наблюдается стагнация: нет ни роста, ни снижения цен, говорится в публикации.
Отмечается, что в марте на 18 крупнейших региональных рынках средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 142,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 0,5%.
При этом в Москве рост составил лишь 0,1%, следует из данных сервиса «ЦИАН.Аналитика». Квадратный метр жилья в столице стоит 336,9 тысячи рублей.
Как сообщал Центробанк, в январе 2024 года российские банки выдали жителям Центрального федерального округа 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 75,5 миллиарда рублей, что на 62,4% меньше показателя декабря 2023-го, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО подавили беспилотник в Калужской области
- Готовое жилье: Россияне помогут удержать удержать вторичный рынок
- Гладков: при обстреле Белгорода погиб один человек и 11 пострадали
- СМИ: рынок вторичного жилья замер на фоне снижения спроса
- Военкор Поддубный: ВС РФ сбили вертолет с десантом ВСУ
- Бесполезный Qiwi: Банки борются за своих клиентов в судах
- Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство
- Центробанк подал в суд на Киви-банк
- ВС РФ освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
- Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru