СМИ: рынок вторичного жилья замер на фоне снижения спроса

На фоне снижения спроса на рынке «вторички» наблюдается стагнация: нет ни роста, ни снижения цен, говорится в публикации.

Отмечается, что в марте на 18 крупнейших региональных рынках средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 142,8 тысячи рублей. За месяц она выросла на 0,5%.

При этом в Москве рост составил лишь 0,1%, следует из данных сервиса «ЦИАН.Аналитика». Квадратный метр жилья в столице стоит 336,9 тысячи рублей.

Как сообщал Центробанк, в январе 2024 года российские банки выдали жителям Центрального федерального округа 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 75,5 миллиарда рублей, что на 62,4% меньше показателя декабря 2023-го, передает «Радиоточка НСН».

