СМИ: Россияне в 2021 году купили почти 5,4 тысячи домов и квартир в Турции
Россияне в ноябре-декабре прошлого года купили на 75% больше жилья в Турции, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Института статистики Турции.
Всего за 2021 год российские граждане купили почти 5,4 тысячи жилых объектов недвижимости в Турции, причем 1,7 тысячи из них — в ноябре-декабре. Продажи домов и квартир стали рекордными с 2015 года, когда россияне приобрели две тысячи жилых объектов в Турции.
Специалисты связывают повышенный спрос на недвижимость в Турции с падением курса лиры, которая за год подешевела к рублю на 44%, отмечает Ura.ru.
Россияне стали третьими в рейтинге главных покупателей турецкой недвижимости после граждан Ирана и Ирака. Всего, по данным статистики, продажи жилья иностранцам в Турции за год прибавили 44% и выросли до 59,3 тысячи объектов.
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