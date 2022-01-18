СМИ: Россияне в 2021 году купили почти 5,4 тысячи домов и квартир в Турции

Производители кондитерских изделий предупредили о росте цен на свою продукцию

Прокуратура Красноярска начала проверку по жалобе родителей на эвакуацию детей в одной из школ

Крым предлагает свои порты Сирии для торговли с Россией

На юге Сахалина произошло землетрясение

В Алма-Ате бойцу нацгвардии вернули служебную собаку, которую у него похитили участники массовых беспорядков