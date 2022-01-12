«ЦБ не поможет»: Квартиры в России подешевеют не раньше 2024 года

Снижение цен на недвижимость в России произойдет не раньше, чем через полтора года, а в 2022 году в лучшем случае будет остановка их роста, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.

По данным Forbes, цены на квартиры в новостройках в 2022 году снова вырастут, но несущественно, а вот вторичное жилье может подешеветь.