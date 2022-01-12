«ЦБ не поможет»: Квартиры в России подешевеют не раньше 2024 года
Снижение Центробанком ключевой ставки удешевит кредиты и ипотеку, и приведет к новому росту цен на квартиры, сказал НСН Константин Апрелев.
Снижение цен на недвижимость в России произойдет не раньше, чем через полтора года, а в 2022 году в лучшем случае будет остановка их роста, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев.
По данным Forbes, цены на квартиры в новостройках в 2022 году снова вырастут, но несущественно, а вот вторичное жилье может подешеветь.
«Основной рост цен состоялся в 2020 году, тогда за полгода цены выросли больше, чем за весь 2021 год. Темпы роста в 2021 году замедлились, в 2022 году замедление продолжится, однако снижения цен мы не ожидаем, это не рынок ценных бумаг, который реагирует на сиюминутное изменение. Для того, чтобы тренд поменялся, нужно полтора-два года. После сильного роста и стабилизации должно пройти не меньше полутора лет, поэтому в лучшем случае в этом году произойдет замедление и, возможно, остановка роста цен, но никоим образом не снижение», - сказал Апрелев.
При этом он отметил, что цены на жилье в новостройках в ряде регионов стабилизировались.
«Что касается новостроек, то уже произошла определенная стабилизация. Если посмотреть рекламные кампании, особенно региональные, то во второе полугодие 2021 года уже остановился рост цен во многих регионах, где темпы повышения цен были очень высокими, например, в Ростове и Краснодарском крае. Но в целом, безусловно, на рынке действует общемировой инфляционный тренд, который подталкивает к росту цен и в нашей экономике. Поэтому говорить о том, что произойдет снижение в каком-то из сегментов, пока преждевременно», - отметил вице-президент российской Гильдии риелторов.
Апрелев также указал, что возможное снижение Центробанком ключевой ставки, не уменьшит, а наоборот стимулирует рост цен на квартиры.
«Если Центробанк понизит ключевую ставку, цены продолжат расти, потому что она, по сути, формирует размер ставок по кредитам и по ипотеке. В этой ситуации ипотека однозначно становится более доступной, что стимулирует спрос. В руках у ЦБ инструмент влияния на то, что будет происходить на рынке недвижимости, с точки зрения формирования спроса и цены», - объяснил эксперт.
Он также рассказал, как действия ЦБ привели к увеличению объема сделок по недвижимости и росту закредитованности россиян.
«Последние два года мы наблюдали при отсутствии роста доходов населения существенный рост цен на недвижимость, что является нонсенсом для обычной экономики. Ключевым драйвером влияния на эти процессы был, конечно же, Центробанк, определяя специальные программы, например, такие, как льготная ипотека для первичного рынка или снижение ключевой ставки, которое приводило к снижению ипотечной ставки. Мы видели ставку по ипотеке 6-6,5% и 7% по обычной ипотеке. Это существенно стимулировало спрос, и объем сделок на рынке жилья увеличился за эти 2,5 года больше, чем в два раза. Если в 2014 году в России совершалось 2 млн сделок в год, то сейчас – 4,5 млн, и все это благодаря ипотеке, а не росту доходов населения. При этом закредитованность населения возросла, сейчас уже 85% сделок по покупке жилья совершается с помощью ипотечного кредитования, а еще 2,5 года назад эта цифра была всего 50%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Центробанк в декабре в седьмой раз в течение 2021 года повысил ключевую ставку — до 8,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в конце декабря, что пик роста цен на недвижимость в России пройден. По ее словам, цены не будут расти большими темпами, а ставки по ипотеке могут немного увеличиться.
Как отмечала в беседе с «Радиоточкой НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки.
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