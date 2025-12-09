Разрыв цен между новостройками и «вторичками» достиг 84%

В третьем квартале «квадрат» в новостройках стоил в среднем около 300 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 163 тыс. рублей. По стране этот дисбаланс меньше, но также значителен — 61%. Рост разрыва напрямую связан с высокой долей льготной ипотеки, которая в октябре составила 76% всех выданных кредитов.

Особенно быстро растет семейная ипотека (до 329 млрд рублей, +21,5%). По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, господдержка, нацеленная в основном на новостройки, позволяет застройщикам держать высокие цены.

Ситуацию усугубляет механизм проектного финансирования: деньги дольщиков в эскроу, и строительство ведется на кредитные средства. В таких условиях снижение цен серьезно бьет по рентабельности проектов, что невыгодно девелоперам.

Сегодня у людей задача сохранить капитал, здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

