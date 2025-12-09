Разрыв цен между новостройками и «вторичками» достиг 84%
В России разрыв в стоимости нового и вторичного жилья в ЦФО приблизился к 85%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
В третьем квартале «квадрат» в новостройках стоил в среднем около 300 тыс. рублей, а на вторичном рынке — 163 тыс. рублей. По стране этот дисбаланс меньше, но также значителен — 61%. Рост разрыва напрямую связан с высокой долей льготной ипотеки, которая в октябре составила 76% всех выданных кредитов.
Особенно быстро растет семейная ипотека (до 329 млрд рублей, +21,5%). По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, господдержка, нацеленная в основном на новостройки, позволяет застройщикам держать высокие цены.
Ситуацию усугубляет механизм проектного финансирования: деньги дольщиков в эскроу, и строительство ведется на кредитные средства. В таких условиях снижение цен серьезно бьет по рентабельности проектов, что невыгодно девелоперам.
Сегодня у людей задача сохранить капитал, здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Разрыв цен между новостройками и «вторичками» достиг 84%
- СМИ: Власти намерены раздать многодетным семьям топливные карты
- Профсоюзы просят по-новому рассчитывать МРОТ
- Постпред США: Трамп понимает, как надавить на Украину для заключения сделки
- Путин подписал указ о призыве граждан на военные сборы
- Банду из ФСБ и СК обвинили в попытке рейдерского захвата
- Курская чиновница заявила, что мужчины должны были сами защищать дома от ВСУ
- Путин поручил начать структурную перестройку экономики РФ
- Содравший кожу с жены житель Урала вместо колонии отправился на СВО
- «Победа» за деньги запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru