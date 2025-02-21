СМИ: «Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ

Телецентр «Останкино» начал поиски новых арендаторов на освобождаемые каналом НТВ площади. Этот телеканал в собственный телецентр на Новомосковской улице. Освободившиеся площади предложили занять текущим резидентам, в том числе партнерам «Первого канала», сообщает РБК.

Кроме того, по данным издания, продакшены этого вещателя проявляют интерес к телецентру.

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Помимо «Первого» в телецентре базируется также «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-Медиа»). Также заинтересованность в площадях «Останкино» высказывал телеканал RT, однако якобы ему не подошло техническое оснащение и планировка телецентра.

После того, как НТВ съедет, площадь доступных для аренды помещений «Останкино» составит 8 тысяч квадратных метров.

ВЦИОМ ранее выяснил, что россияне считают хранителями семейных ценностей «Первый канал», НТВ и «Россию-1».



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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:АрендаТелевидениеОстанкино

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