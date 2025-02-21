СМИ: «Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ

Телецентр «Останкино» начал поиски новых арендаторов на освобождаемые каналом НТВ площади. Этот телеканал в собственный телецентр на Новомосковской улице. Освободившиеся площади предложили занять текущим резидентам, в том числе партнерам «Первого канала», сообщает РБК.

Кроме того, по данным издания, продакшены этого вещателя проявляют интерес к телецентру.