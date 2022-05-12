Вице-мэр Ефимов: Частные инвесторы построят в Москве более 860 тысяч квадратов недвижимости

С начала 2022 года частные инвесторы заключили с Москвой 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков на строительство. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».

«Они планируют в течение шести лет построить на территории 36,6 гектара более 863 тысяч квадратных метров капитальных объектов. Из них 577 тысяч квадратных метров займет жилье, а 286,7 тысячи квадратных метров – коммерческие объекты», - сказал Ефимов.

При этом он отметил, что «инвесторы внесли в бюджет три миллиарда рублей» за изменение цели предоставления земельного участка.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Максим Гаман рассказал об отсрочках по аренде, которые предоставляются девелоперам.

«Девелоперам предоставлена отсрочка по оплате арендных платежей за второй квартал 2022 года на шесть месяцев на общую сумму 4,81 млрд рублей», – отметил Гаман.

Вносить плату за изменение вида разрешенного использования земли можно единовременно или в рассрочку. В Москве в конце марта начала действовать новая антикризисная мера поддержки предпринимателей. Арендаторам разрешили на полгода отсрочить платежи по такой рассрочке за второй квартал 2022 года.

