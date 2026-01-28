Набиуллина: Самозапрет на кредиты установили 21 млн человек

Самозапрет на кредиты установили 21 млн россиян. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ назвала сервис очень востребованным.

Россиянам напомнили о пользе самозапрета на кредиты

«За 10 месяцев 21 миллион человек установили это. И почему это стало возможным? Потому что просто через портал госуслуг», - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Председатель Центробанка отметила синергию финансового сектора и «Госуслуг».

Возможность установить самозапрет на оформление кредитов на портале госуслуг доступна гражданам с 1 марта прошлого года, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КредитыЦентробанкЭльвира Набиуллина

Горячие новости

Все новости

партнеры