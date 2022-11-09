СМИ: квартиры в Москве подешевеют на 30%

В столице резко упал спрос на недвижимость, а за ним, по законам рынка, и цена за квадратный метр, сообщает «Мослента».

По мнению аналитиков, этот ещё не конец, следовательно, квартиры продолжат дешеветь.

Эксперты объяснили, стоит ли спешить с приобретением жилья

Как отмечается, стоимость жилья в столице в течение года-двух может вернуться к показателям 2020 года.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что цены на вторичное жилье будут снижаться еще год.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства Правительства Москвы
ТЕГИ:ЭкспертыНедвижимостьЖильеМосква
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