СМИ: квартиры в Москве подешевеют на 30%
В столице резко упал спрос на недвижимость, а за ним, по законам рынка, и цена за квадратный метр, сообщает «Мослента».
По мнению аналитиков, этот ещё не конец, следовательно, квартиры продолжат дешеветь.
Как отмечается, стоимость жилья в столице в течение года-двух может вернуться к показателям 2020 года.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что цены на вторичное жилье будут снижаться еще год.
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