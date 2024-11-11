СМИ: Эксперты допускают снижение стоимости недвижимости до 15%
В России снижение стоимости недвижимости способно продлиться от одного года до 1,5 лет, сообщают «Известия».
Стоимость квартир способна опуститься как минимум на 15%. В настоящее время найти равновесие между спросом и предложением достаточно сложно. Это связано с тем, что закончилась массовая льготная ипотека.
Эксперты отмечают, что россияне, которые могли бы вложиться в недвижимость, понесли деньги в банки под выгодные проценты на депозитах. Это связано с тем, что по новым ставкам по ипотеке одна квартира стоит как две.
Ранее стало известно, что количество кредитов на строящееся жилье упало на 67% после отмены льготной ипотеки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru