Число кредитов на строящееся жилье упало на 67% после отмены льготной ипотеки

По ее словам, больше всего просел спрос на ипотеки на строящееся жилье под договоры долевого участия (ДДУ). Так, в сентябре этого года дольщики оформили на 67% меньше кредитов, чем в июне 2024 года, передает «Газета.Ru».

Отмечается, что больше всего спрос упал в Тыве (на 84%), Рязанской (на 78%) и Пензенской областях (на 77%). Меньше всего потери были в Дагестане (на 42%), Архангельской области (на 43%) и Забайкальском крае (на 47%).

Ранее эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина в пресс-центре НСН заявила, что рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, спрос на покупку недвижимости в ипотеку восстанавливается.

