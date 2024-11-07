Число кредитов на строящееся жилье упало на 67% после отмены льготной ипотеки
Спрос на жилищные кредиты в России рухнул на 53% за три месяца после отмены льготной ипотеки, заявила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.
По ее словам, больше всего просел спрос на ипотеки на строящееся жилье под договоры долевого участия (ДДУ). Так, в сентябре этого года дольщики оформили на 67% меньше кредитов, чем в июне 2024 года, передает «Газета.Ru».
Отмечается, что больше всего спрос упал в Тыве (на 84%), Рязанской (на 78%) и Пензенской областях (на 77%). Меньше всего потери были в Дагестане (на 42%), Архангельской области (на 43%) и Забайкальском крае (на 47%).
Ранее эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина в пресс-центре НСН заявила, что рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, спрос на покупку недвижимости в ипотеку восстанавливается.
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