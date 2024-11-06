Максимальный уровень ставок по ипотеке в банках России достиг 43%

Наибольшая величина максимальной полной стоимости ипотечного кредита (ПСК) зафиксирована в Совкомбанке. Как сообщает РБК, она составила почти 43,2%.

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ПСК - это сумма всех расходов заемщика по ипотеке. В ТОП по величине данного показателя также вошли ВТБ (37,1%) и Сбербанк (31,3%).

Размер ПСК выше 30% также зафиксирован в Т-банке, «Московском кредитном банке», Газпромбанке и банке «Абсолют».

Наименьшая максимально возможная ПСК оказалась в банках «Кубань Кредит» (26,2%), «Санкт-Петербург» (27,9%) и «ДОМ.РФ» (почти 29%).

Ранее в ВТБ заявили, что число выданных кредитов на приобретение жилья в октябре текущего года сократилось на 25% к сентябрю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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