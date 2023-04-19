СМИ: доступность жилья в России снизилась до уровня 2013 года

Эксперт уточнила, что показатель доступности жилья упал до уровня 2013 года. По ее словам, платежеспособный спрос формируют только 40% семей с наиболее высокими доходами.

Косарева не поддержала дальнейшее субсидирование ипотечных ставок. Она считает, что после внесения платежей по кредитам на жилье у заемщиков практически не останется средств на потребление.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против «ипотеки от застройщиков». Она назвала такие программы «черт знает какими схемами», передает «Радиоточка НСН».

