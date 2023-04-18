Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве упали на 19%
В первом квартале 2023 года количество сделок с жильем на вторичном рынке столицы упало на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило управление Росреестра по Москве.
В марте ведомство зафиксировало 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи. Это больше, чем в декабре 2022 года, говорится в сообщении.
В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, почему расчет властей на удержание айтишников при помощи льготной ипотеки не оправдался. По его мнению, нельзя сводить все вопросы к обеспеченности жильем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru