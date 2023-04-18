Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве упали на 19%

В марте ведомство зафиксировало 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи. Это больше, чем в декабре 2022 года, говорится в сообщении.

В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, почему расчет властей на удержание айтишников при помощи льготной ипотеки не оправдался. По его мнению, нельзя сводить все вопросы к обеспеченности жильем.

