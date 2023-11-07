СМИ: Доля покупателей вторичного жилья снизилась до рекордных 34,5%

При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН предрек снижение цен на квартиры после Нового года. По его словам, сегодня риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

