СМИ: Доля покупателей вторичного жилья снизилась до рекордных 34,5%
По итогам октября доля покупателей вторичного жилья в России снизилась до рекордных 34,5%, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
Отмечается, что желающие улучшить свои жилищные условия столкнулись со сложностью продажи своего жилья. При этом такая ситуация приведет к тому, что застройщики просто будут выводить меньше проектов на рынок, снижения стоимости на первичном и вторичных рынках не ожидается.
При этом вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН предрек снижение цен на квартиры после Нового года. По его словам, сегодня риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам.
Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Изменения касаются ипотечных программ с господдержкой под 8%, а также семейной, IT и сельской ипотеки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru