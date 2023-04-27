СМИ: банки и «ДОМ.РФ» спрогнозировали падение цен на жилье

Гольдберг полагает, что цены на жилье будут стагнировать. С учетом инфляции стоит ждать снижения, уточнил он.

Войлуков обратил внимание, что девелоперы предлагают покупателям скидки в 30-35%. По его словам, реальную стоимость сделок застройщики называть не хотят из-за боязни обрушить рынок.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Циан.Аналитика» сообщило о восстановлении рынка аренды жилья в ряде городов, передает «Радиоточка НСН».

