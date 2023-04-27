СМИ: банки и «ДОМ.РФ» спрогнозировали падение цен на жилье

В 2023 году стоимость недвижимости будет снижаться, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга и вице-президента Ассоциации Банков России Алексея Войлукова.

Риелтор предрек удорожание жилья из-за НДС на апартаменты

Гольдберг полагает, что цены на жилье будут стагнировать. С учетом инфляции стоит ждать снижения, уточнил он.

Войлуков обратил внимание, что девелоперы предлагают покупателям скидки в 30-35%. По его словам, реальную стоимость сделок застройщики называть не хотят из-за боязни обрушить рынок.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Циан.Аналитика» сообщило о восстановлении рынка аренды жилья в ряде городов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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