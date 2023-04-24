Риелтор предрек удорожание жилья из-за НДС на апартаменты
Апартаменты перейдут в формат дорогого жилья, однако это будет востребованная недвижимость, сказал НСН Константин Барсуков.
Введение НДС можно объяснить желанием правительства убрать конкуренцию между дешевыми апартаментами и другими видами недвижимости. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, выводящий из-под действующего сейчас нулевого НДС услуги застройщиков по передаче апартаментов, которые построены в рамках долевого строительства. НДС на апартаменты был отменен в России в 2010 году. Законопроект кабмина размещен в базе документов нижней палаты парламента. Барсуков предрек удорожание апартаментов, если такой законопроект будет принят.
«Для застройщиков это составит определенную проблему в рамках обслуживания самого процесса, поскольку НДС требует определенных бухгалтерских нюансов. Даже если предположить, что они с НДС вернут всю расходную часть, все равно у них прибыль будет облагаться НДС, что повлечет за собой повышение цен. Вижу всему происходящему лишь одно объяснение — правительство не хочет, чтобы строились апартаменты. Ведь это коммерческая недвижимость, которая не попадает под нормативы для жилых помещений. Однако при этом из нее делают квартиры. При строительстве апартаментов проще получить согласование, к тому же, здесь все гораздо проще с планировкой. Следовательно, апартаменты стоят дешевле и создают конкуренцию. Полагаю, правительство либо хочет совсем убрать апартаменты, либо властям надоело, что застройщик пользуется обходным путем, и они решили заставить платить НДС», — сказал Барсуков.
При этом собеседник НСН заявил, что часть апартаментов все же останется.
«Скорее всего, она перейдет в формат дорогого жилья. Скорее всего, это будет востребованная недвижимость, поскольку люди приобретают дорогие апартаменты не с той же целью, что и дешевые. Надеюсь, впоследствии правительство введет минимальные нормы для жилых квартир, поскольку даже хрущевки по сравнению с тем жильем, которое строится сегодня, кажутся интересным и просторным вариантом», — подытожил он.
Ранее эксперты назвали плюсы и минусы покупки недвижимости за рубежом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Эстонии Каллас
- Лавров: ООН и ее устав представляют угрозу амбициям США
- ФСБ задержала двух белгородцев, покупавших оружие у военных
- Экс-советник Кучмы: Украина потеряет Славянск и Краматорск после падения Артемовска
- Вучич обвинил Запад в десятилетнем обмане Сербии
- Глава МИД РФ Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
- Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
- СМИ: ЕС захотел вывести четыре государства из зоны влияния России и Китая
- МИД России назвал желаемые города для переезда штаб-квартиры ООН
- «Личное мнение»: Посольство Китая в Париже оценило слова главы дипмиссии о Крыме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru