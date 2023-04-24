Риелтор предрек удорожание жилья из-за НДС на апартаменты

«Для застройщиков это составит определенную проблему в рамках обслуживания самого процесса, поскольку НДС требует определенных бухгалтерских нюансов. Даже если предположить, что они с НДС вернут всю расходную часть, все равно у них прибыль будет облагаться НДС, что повлечет за собой повышение цен. Вижу всему происходящему лишь одно объяснение — правительство не хочет, чтобы строились апартаменты. Ведь это коммерческая недвижимость, которая не попадает под нормативы для жилых помещений. Однако при этом из нее делают квартиры. При строительстве апартаментов проще получить согласование, к тому же, здесь все гораздо проще с планировкой. Следовательно, апартаменты стоят дешевле и создают конкуренцию. Полагаю, правительство либо хочет совсем убрать апартаменты, либо властям надоело, что застройщик пользуется обходным путем, и они решили заставить платить НДС», — сказал Барсуков.

При этом собеседник НСН заявил, что часть апартаментов все же останется.

«Скорее всего, она перейдет в формат дорогого жилья. Скорее всего, это будет востребованная недвижимость, поскольку люди приобретают дорогие апартаменты не с той же целью, что и дешевые. Надеюсь, впоследствии правительство введет минимальные нормы для жилых квартир, поскольку даже хрущевки по сравнению с тем жильем, которое строится сегодня, кажутся интересным и просторным вариантом», — подытожил он.

Ранее эксперты назвали плюсы и минусы покупки недвижимости за рубежом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

