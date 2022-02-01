Сбербанк вновь поднял ставки по ипотеке

Стоимость ипотеки на покупку готовой квартиры и жилья в новостройке выросла с 9,3 до 10,3% годовых. Кроме того, Сбербанк увеличил до 10,6% ставки по займам на строительство жилого дома, до 11,1% — на покупку гаража или машиноместа, пишет «Свободная пресса».

В то же время кредитная организация сохранила размер ставок по ипотеке для семей с ребенком (4,7%) и займам с господдержкой (5,8%). Кроме того, рефинансирование ипотеки осталось на уровне 9,6% годовых, отмечает Ura.ru.

В декабре Сбербанк увеличил до 9,3% ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье.

