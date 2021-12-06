Сбербанк в очередной раз повысил ставки по ипотеке

Сбербанк вновь повысил ставки по ипотеке, следует из материалов на официальном сайте банка.

ВТБ и Сбербанк повышают ипотечные ставки

Так, ипотека на новостройки выросла на 0,5 п.п., до 9,3%. Ставки по займам на вторичное жилье прибавили 0,2 п.п. и составляют 9,3%.

Кроме того, ставки по ипотеке на индивидуальное строительство жилого дома поднялись с 9,6 до 9,9%, а на покупку загородной недвижимости — с 8,8 до 9,8%.

Также Сбербанк увеличил стоимость рефинансирования ипотеки, теперь ставка составляет 9,6% годовых (против 8,6%).

В ноябре Сбербанк уже поднимал ставки по ипотечным программам: тогда ипотека на новостройки выросла на 0,4 п.п., на вторичное жилье — на 0,6 п.п.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СбербанкИпотека
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