ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,3%
Банк ВТБ повысит на 1 процентный пункт ставки по ипотечным кредитам для готового и строящегося жилья. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п. п., до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для получивших одобрение по кредиту до 11 января заемщиков условия ипотеки пересмотрены не будут.
Кроме того, останутся прежними ставки в рамках государственных ипотечных программ: от 4,7% по семейной ипотеке (в Дальневосточном федеральном округе — от 4,3%), от 5,75% — по ипотеке с господдержкой, 0,1 % — по дальневосточной ипотеке.
Как отметили в ВТБ, ставки по жилищным кредитам увеличили вслед за изменением ключевой ставки Центробанка.
В декабре ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5%. Макроэкономический показатель достиг этого уровня впервые с 2017 года, напоминает Ura.ru. При этом регулятор не исключил дальнейшего увеличения ключевой ставки, пишет РИА ФАН.
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