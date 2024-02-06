Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке

Принятие такого решения позволит не допустить остановки программы. На данный момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределения оставшихся лимитов в размере 39 миллиардов рублей. До принятия нового акта выдача IT-ипотеки продолжится с учетом перераспределения.

3 февраля Сбербанк, являясь крупнейшим банком по объему выдачи ипотеки в России, перестал принимать заявки на оформление кредитов по программе IT-ипотеки. Это связано с тем, что «Сбер» исчерпал лимиты по госпрограмме.

Центробанк России ранее также допустил точечное продление льготного ипотечного кредитования под 8% по отдельным региональным или социальным сегментам. Льготная программа будет действовать до июля 2024 года. При этом вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что на данный момент невыгодно покупать квартиру в качестве инвестиции или для последующей аренды.

