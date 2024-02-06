Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке
Министерство финансов России поддержало увеличение лимитов по IT-ипотеке. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен, сообщает пресс-служба ведомства.
Принятие такого решения позволит не допустить остановки программы. На данный момент ДОМ.РФ обеспечивает перераспределения оставшихся лимитов в размере 39 миллиардов рублей. До принятия нового акта выдача IT-ипотеки продолжится с учетом перераспределения.
3 февраля Сбербанк, являясь крупнейшим банком по объему выдачи ипотеки в России, перестал принимать заявки на оформление кредитов по программе IT-ипотеки. Это связано с тем, что «Сбер» исчерпал лимиты по госпрограмме.
Центробанк России ранее также допустил точечное продление льготного ипотечного кредитования под 8% по отдельным региональным или социальным сегментам. Льготная программа будет действовать до июля 2024 года. При этом вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что на данный момент невыгодно покупать квартиру в качестве инвестиции или для последующей аренды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru