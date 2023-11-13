С начала года введена в эксплуатацию 51 новостройка по реновации

Пятьдесят один новый дом, построенный по программе реновации в Москве, введен в эксплуатацию с начала 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, строительство домов идет по плану.

«За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тысяч человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций», ‒ рассказал чиновник.

Введенные в эксплуатацию новостройки находятся в десяти административных округах, отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, 32 дома из 51 уже переданы под заселение.