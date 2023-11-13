С начала года введена в эксплуатацию 51 новостройка по реновации
Пятьдесят один новый дом, построенный по программе реновации в Москве, введен в эксплуатацию с начала 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, строительство домов идет по плану.
«За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тысяч человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций», ‒ рассказал чиновник.
Введенные в эксплуатацию новостройки находятся в десяти административных округах, отметил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. По его словам, 32 дома из 51 уже переданы под заселение.
Дома, возводящиеся по программе, строят по индивидуальным проектам. При этом учитывают расположение и особенности застройки отдельных кварталов.
Общая площадь квартир в новостройках, сданных с начала года по программе реновации, составила 836 тысяч квадратных метров, что на 17% больше, чем за такой же период прошлого года.
Программа реновации стартовала в 2017 году. В нее включено больше 5 тысяч домов, она коснется почти 1 млн москвичей.
Ранее Бочкарёв сообщил, что с начала года в мэрию поступили десятки тысяч обращений жителей, связанных с реновацией. Граждан беспокоит механизм переселения и гарантии для участников программы, а также сроки переезда.
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