Москвичи с начала года получили более 47 тысяч консультаций по реновации

Более 47200 обращений москвичей по вопросам реновации жилья обработано с начал текущего года. Ответы подготовили сотрудники Департамента градостроительной политики города Москвы, Единого контактного центра Строительного комплекса, а также Общественного штаба по контролю за выполнением программы.

Такую статистику привёл заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, наибольшее число вопросов пришло в Общественный штаб - свыше 24700.

«Это наиболее востребованный канал связи. Он обеспечивает взаимодействие москвичей с органами исполнительной власти, а также организациями, которые участвуют в выполнении программы реновации. Штаб также предоставляет консультации её участника по всем ключевым вопросам», – отметил Бочкарёв.

Обучение по переселению по программе реновации прошли 330 человек

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал о наиболее актуальных темах, с которыми обращаются москвичи. В первую очередь, их интересуют механизм переселения и гарантии для участников программы, сроки переезда, а также статистика по числу «стартовых» площадок под строительство нового жилья в рамках реновации. Специалисты Общественного штаба проводят личные приемы граждан по предварительной записи.

Кроме того, штаб каждый месяц организует тематические приемы горожан при участии сотрудников Департамента градостроительной политики, органов исполнительной власти и Московского фонда реновации жилой застройки. О такой практике рассказал председатель Общественного штаба, член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко.

Программа реновации жилищного фонда российской столицы была утверждена мэром Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она интенсивно реализуется во всех административных округах, включая Новую Москву.

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Фото: t.me/Shtab_renovation
ТЕГИ:СтроительствоМоскваРеновация Жилья

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