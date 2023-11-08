Москвичи с начала года получили более 47 тысяч консультаций по реновации

Более 47200 обращений москвичей по вопросам реновации жилья обработано с начал текущего года. Ответы подготовили сотрудники Департамента градостроительной политики города Москвы, Единого контактного центра Строительного комплекса, а также Общественного штаба по контролю за выполнением программы.

Такую статистику привёл заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, наибольшее число вопросов пришло в Общественный штаб - свыше 24700.

«Это наиболее востребованный канал связи. Он обеспечивает взаимодействие москвичей с органами исполнительной власти, а также организациями, которые участвуют в выполнении программы реновации. Штаб также предоставляет консультации её участника по всем ключевым вопросам», – отметил Бочкарёв.