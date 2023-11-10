На востоке Москвы по реновации реализовано более 50 помещений для бизнеса

В Восточном административном округе (ВАО) Москвы по программе реновации реализовано более 50 нежилых помещений под бизнес-объекты. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В переданных под заселение новостройках на востоке Москвы реализовано 53 помещения, они находятся в частной собственности. В этих помещениях располагаются магазины, пункты выдачи заказов, диспетчерские», - сказал он.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что на сегодняшний день на востоке столицы введено в эксплуатацию 32 новостройки, на стадиях проектирования и строительства находятся еще 88 домов.

На сегодняшний день в реновацию включено 5175 домов, московская программа действует с августа 2017 года.

