В Финляндии начали работу по полному запрету сделок с недвижимостью россиянам
27 января 202416:47
В Финляндии создана рабочая группа по изучению возможности запрета на приобретение недвижимости гражданами России, говорится на сайте государственного совета страны.
Отмечается, что рабочая группа может завершить свою работу уже к концу марта.
По мнению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, полный запрет на приобретение недвижимости россиянами «просто необходим».
Ранее МИД России сообщило о выходе страны из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru