В Финляндии начали работу по полному запрету сделок с недвижимостью россиянам

В Финляндии создана рабочая группа по изучению возможности запрета на приобретение недвижимости гражданами России, говорится на сайте государственного совета страны.

Финляндия возведет дополнительные заграждения на границе с Россией

Отмечается, что рабочая группа может завершить свою работу уже к концу марта.

По мнению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, полный запрет на приобретение недвижимости россиянами «просто необходим».

Ранее МИД России сообщило о выходе страны из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьРоссиянеФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры