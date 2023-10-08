Россияне стали продавать квартиры вместе с дешевой ипотекой

Россияне начали продавать квартиры вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку, сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

«Спровоцировал рост!»: В Госдуме обвинили ЦБ в «перегреве» рынка ипотеки

Чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ипотечных ставок покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования. Сегодня этот способ вновь становится актуальным.

Основным плюсом переуступки ипотек является более низкая процентная ставка.

Ранее аналитики сравнили выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:НедвижимостьИпотекаЖильеКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры