Россияне стали продавать квартиры вместе с дешевой ипотекой
Россияне начали продавать квартиры вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку, сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».
Чтобы при покупке вторичного жилья в условиях высоких действующих ипотечных ставок покупатели могли не только приобрести квартиру, но и оформить на себя ипотеку продавца с действующими условиями кредитования. Сегодня этот способ вновь становится актуальным.
Основным плюсом переуступки ипотек является более низкая процентная ставка.
Ранее аналитики сравнили выгоду от аренды и покупки квартиры в ипотеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru