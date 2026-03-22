Трамп отложил саммит с КНР до окончания конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Китаем на фоне военных действий, сообщает Politico.
По данным издания, это необходимо, чтобы не идти на возможные уступки в условиях кризиса. При этом стороны уже обсуждали подготовку к встрече, однако сейчас процесс поставили на паузу. На переговорах планировалось обсудить торговлю, технологии и стратегическое соперничество.
Эксперты считают, что перенос визита Трампа в Пекин является доказательством того, что операция в Иране осуществляется не по плану.
Ранее стало известно, что США признали Россию наряду с КНДР, Ираном, Китаем и Пакистаном одной из ключевых государственных угроз для Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
