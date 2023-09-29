«Спровоцировал рост!»: В Госдуме обвинили ЦБ в «перегреве» рынка ипотеки
Центробанк РФ пугает россиян отменой льготной ипотеки и повышением ставок, чтобы они поскорей взяли ее, отметил в эфире НСН депутат Владимир Кошелев.
Банк России своими действиями и заявлениями сам спровоцировал «перегрев» на рынке ипотеки, заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью НСН. По его словам, люди, которые планировали взять ипотеку через полгода-год, стараются взять ее сейчас как можно быстрее.
Накануне глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки, она растет высокими темпами. По ее словам, качество кредитов и влияние их на рынок жилья также беспокоит регулятора. При этом 15 сентября Набиуллина сообщала, что ЦБ обеспокоен вовлечением в ипотеку более рискованных групп клиентов. Владимир Кошелев считает, что ко всем перечисленным проблемам привели действия самого ЦБ.
«Если ипотека растет, я не считаю это опасностью. То, что идет всплеск роста ипотеки в августе-сентябре, связано лишь с заявлениями ЦБ. Он постоянно выходит и говорит: мы отменим льготную ипотеку, увеличим процентную ставку… Все эти высказывания Банка России и являются этим толчком, сигналом для людей к тому, что нужно как можно быстрей прибежать и взять ипотеку. Те люди, которые планировали это сделать через полгода-год, концентрируют все свои усилия и стараются взять ее как можно быстрее. Этот рост спровоцировал сам ЦБ», - сказал Кошелев.
Он также отметил, что льготную ипотеку необходимо реформировать. По словам депутата, она должна быть более адресной.
«Льготная ипотечная программа единственная показывает устойчивость показателей. По ней как была рассрочка на уровне погрешности, так и остается. При этом ее надо реформировать, она должна быть более адресной. В ней есть проблема…. Нельзя стимулировать спрос, не стимулируя предложение. У нас в стране есть серьезный перекос, отсутствие государственного планирования. Каждый регион должен отвечать всей своей ресурсной базой и взятыми на себя обязательствами по строительству метров квадратных. Если все эти метры, которые строятся, будут обеспечены производственной и ресурсной базой, то никакого роста цены на метр квадратный не будет… Тогда льготная ипотека будет идти людям во благо, люди будут платить меньше процентов», - резюмировал собеседник НСН.
Банк России трижды за этот год повышал ключевую ставку — на 1 п.п. в июле, на 3,5 п.п. в августе и на 1 п.п. в сентябре до текущих 13%. На этом фоне кредитные организации ухудшали условия по рыночным ипотечным программам, и доля льготной ипотеки, в основном ориентированной на первичный рынок, возрастала в выдачах, передает «Радиоточка НСН».
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