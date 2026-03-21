Минобороны: За шесть часов средства ПВО сбили 71 беспилотник

Российские средства ПВО сбили 71 беспилотник ВСУ в период с 14.00 до 20.00 21 марта. Об этом сообщило Минобороны России.

МО: За сутки ПВО сбили почти 670 дронов ВСУ

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали десять регионов. БПЛА были сбиты над Республикой Крым, Рязанской, Владимирской, Брянской, Тульской, Тверской, Орловской, Белгородской, Курской, а также столичным регионом.

Ранее российские силы ПВО уничтожили 668 украинских беспилотников. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

ФОТО: t.me/gubernator_46
