Минобороны: За шесть часов средства ПВО сбили 71 беспилотник
21 марта 202622:02
Российские средства ПВО сбили 71 беспилотник ВСУ в период с 14.00 до 20.00 21 марта. Об этом сообщило Минобороны России.
Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали десять регионов. БПЛА были сбиты над Республикой Крым, Рязанской, Владимирской, Брянской, Тульской, Тверской, Орловской, Белгородской, Курской, а также столичным регионом.
Ранее российские силы ПВО уничтожили 668 украинских беспилотников. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
