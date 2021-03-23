Россияне стали чаще страховать дачи в пандемию
Россияне из-за пандемии коронавируса стали чаще страховать дачи и загородную недвижимость. Об этом сообщили в компании «Ингосстрах». В 2020 году компания застраховала свыше 200 тыс. жилых загородных домов, 65 тыс. банных строений и 60 тыс. прочих сооружений на участках. Общая сумма приобретенных страховых полисов составила около 1,8 млрд рублей, а выплаты достигли порядка 634,5 млн рублей.
Наибольший спрос на программы страхования загородной недвижимости традиционно наблюдался в период с июля по декабрь, когда большинство страхователей находятся за городом или готовятся к консервации дачи на зимний период.
В прошлом году в топ-3 самых популярных страховых случаев для загородной недвижимости вошли стихийное бедствие (35%), противоправные действия третьих лиц (16%) и пожар в результате короткого замыкания (13%). При этом по долям в объеме страховых выплат лидирует риск пожара в результате короткого замыкания (53% всех выплат), за ним следуют противоправные действия третьих лиц (11%) и замыкает тройку стихийное бедствие (8%).
Подавляющее большинство россиян (более 70% полисов) граждане приобретали через агентскую сеть, однако все большей популярностью стали пользоваться онлайн-каналы (сайт и мобильное приложение), что связано с упрощением процесса оформления договоров.
Самыми активными страхователями дач в прошлом году стали жители Московской, Нижегородской, Вологодской областей, а также Пермского края.
Пандемия подтолкнула людей активно страховать загородные дома, отметил начальник отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.
«Загородная недвижимость – это ценное, но сложное в контексте страхования имущество, так как оно на продолжительное время остается без присмотра владельцев и подвергается большому количеству рисков. В связи с этим актуальность данного вида остается стабильно высокой, повышаясь в периоды потрясений, к которым относится пандемия. Многие клиенты изменили привычный образ жизни, выбрав загородный дом в качестве постоянного места проживания. В этих условиях все больше и больше граждан стремятся избавить себя от финансовых трат в случае непредвиденных обстоятельств», – сказал он.
Предложения «Ингосстраха» по страхованию загородной недвижимости комплексные, поэтому все основные риски закладываются в продукты по умолчанию. При этом в рамках классического (не коробочного) страхования клиент может дополнить пакет рисков, например, рисками, связанными с повреждением коммуникаций грызунами, с нарушением строительных норм, правил эксплуатации имущества, а также рисками, связанными с техногенной аварией.
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