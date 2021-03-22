В России вырос спрос на расширенные программы страхования недвижимости
Продажи пакета комплексного страхования имущества «Платинум Экспресс Квартира» по итогам 2020 года выросли на 7% по сравнению с 2019 годом, заявили в компании «Ингосстрах».
Так, по этой программе были оформлены около 74 тысяч договоров страхования, средняя сумма возмещения составила 60 тысяч рублей, отмечают страховщики. Самую большую выплату в размере 600 тысяч рублей получил клиент в Сургуте за квартиру, в которой произошло короткое замыкание.
Как отметил начальник отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах» Станислав Олейников, по программе «Платинум Экспресс Квартира» компания предлагает достаточно высокие страховые суммы по умеренным взносам. Лимит ответственности по продукту составляет от 500 тысяч до 18 миллионов рублей, страховые премии предполагают уплату от 2 705 до 18 200 рублей в зависимости от набора рисков, предусмотренных программой.
«На наиболее дорогие варианты страхования распространяется так называемое «специальное предложение»: страхователь может значительно снизить стоимость страхования, согласившись на расчет страхового возмещения на основе стоимости типовых (отечественных) отделочных материалов и работ. По данным «Ингосстраха», для квартир со стандартным ремонтом это предложение оказалось крайне интересным», - рассказал Олейников.
«Платинум Экспресс Квартира» предполагает комплексное страхование имущества (конструктивных элементов, отделки и инженерного оборудования, движимого имущества), а также гражданской ответственности по одному из 13 фиксированных вариантов страхования. Главная особенность программы - возможность заключения договора без осмотра и оценки имущества экспертом.
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