Россияне опять стали лидерами по покупке жилья в Турции
В октябре 2024 года россияне в 31-й раз подряд возглавили рейтинг покупателей жилья в Турции среди иностранцев. За месяц граждане России приобрели в стране 373 жилых объекта (квартиры и дома), сообщает РБК со ссылкой на отчет Турецкого статистического института. Россияне удерживают первенств с апреля 2022 года.
На втором месте по числу сделок в октябре находятся граждане Ирана (172 объекта), на третьем - представители Украины (136). В топ-5 также вошли немцы (127) и иракцы (124).
Наибольшее количество лотов было продано иностранцам в Анталье — 750. Стамбул находится на втором месте – 724.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России в ближайшее время новых льготных программ по ипотеке не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru