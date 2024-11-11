«Нуля не будет»: Россияне не отказались от ипотеки под 30%

«Переломным моментом стало лето, когда отменили льготную ипотеку. Был переломный июль, частично это и на августе сказалось. Был существенный спад, в таких условиях рынок жил до октября. Небольшое снижение выдачи было в октябре – всего на 1-2%. Драйвером у нас осталась семейная ипотека. Несмотря на очень существенный рост ключевой ставки, ипотеку в целом все равно берут. Это очень важный момент. Если посмотреть, сейчас на фоне роста ключевой ставки обычные ставки уже 30% превышают, любопытно проанализировать, какие будут объемы выдачи. Нуля тут точно не будет. Ипотеку даже под 30% планируют брать», - отметил он.

По его словам, картину на будущий год определят лимиты по льготным программам. На фоне роста ключевой ставки расходы государства на компенсацию программ существенно вырастут.

«А со льготными программами все будет зависеть от лимитов. Во многих крупных банках они уже закончились до конца года. Если правительство не выделит дополнительные лимиты, то можно ждать снижения объемов выдачи в целом по итогам ноября и декабря. В декабре обычно высокий объем выдачи, но этот год особенный. Мы в таких высоких ставках еще так долго не жили. Следующий год будет также зависеть от льготных лимитов на семейную ипотеку и IT-ипотеку. Чем выше ключевая ставка, тем больше Минфину необходимо компенсировать разницу между льготной ставкой и ключевой. Разница получается очень существенная, это существенное увеличение расходов государства», - заключил собеседник НСН.

Средняя цена аренды квартир в мегаполисах России выросла на 30% в октябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал сервис «Яндекс Аренда». Так, согласно результатам исследования, средняя стоимость аренды квартиры превысила 39 тысяч рублей за месяц, передает «Радиоточка НСН».

