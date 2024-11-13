Хуснуллин: Новых льготных ипотечных программ в России пока не будет
13 ноября 202412:07
В России в ближайшее время новых льготных программ по ипотеке пока не будет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает агентство «Прайм».
«Это затратно для государство, нужно ждать снижения инфляции и ставки», - пояснил он.
Хуснуллин рассказал, что по итогам года в правительстве обсудят дальнейшие шаги в этой сфере.
«Возможно, что-то будет донастраиваться», - предположил вице-премьер.
Ранее Хуснуллин заявил, что себестоимость строительства жилья из-за инфляции растет быстрее цен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru