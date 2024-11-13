Хуснуллин: Новых льготных ипотечных программ в России пока не будет

В России в ближайшее время новых льготных программ по ипотеке пока не будет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает агентство «Прайм».

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«Это затратно для государство, нужно ждать снижения инфляции и ставки», - пояснил он.

Хуснуллин рассказал, что по итогам года в правительстве обсудят дальнейшие шаги в этой сфере.

«Возможно, что-то будет донастраиваться», - предположил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил, что себестоимость строительства жилья из-за инфляции растет быстрее цен, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Мосинжпроект
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