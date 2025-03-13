Россиянам рассказали, когда налоговый вычет при покупке жилья превысит миллион

Он напомнил, что при рассчёте суммы налогового вычета, учитывается максимум два миллиона рублей стоимости приобретаемого жилья и не более трёх миллионов рублей, уплаченных в виде процентов по ипотечному кредиту.

«С учётом новой шкалы налогообложения, в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22% можно освободить до 660 тысяч рублей за проценты и до 440 тысяч рублей за расходы на покупку жилья», - заявил экономист.

Балынин напомнил, что правом на вычет при покупке жилья граждане РФ могут воспользоваться только один раз.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что налоговый вычет за оплату лечения в 2025 году можно получить максимум со 150 тысяч рублей, сообщает RT.

