Россиянам рассказали, когда налоговый вычет при покупке жилья превысит миллион
Вернуть более миллиона рублей при покупке жилья в ипотеку граждане могут в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22%. Об этом сайту aif.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что при рассчёте суммы налогового вычета, учитывается максимум два миллиона рублей стоимости приобретаемого жилья и не более трёх миллионов рублей, уплаченных в виде процентов по ипотечному кредиту.
«С учётом новой шкалы налогообложения, в случае уплаты НДФЛ по ставке в 22% можно освободить до 660 тысяч рублей за проценты и до 440 тысяч рублей за расходы на покупку жилья», - заявил экономист.
Балынин напомнил, что правом на вычет при покупке жилья граждане РФ могут воспользоваться только один раз.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что налоговый вычет за оплату лечения в 2025 году можно получить максимум со 150 тысяч рублей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, когда налоговый вычет при покупке жилья превысит миллион
- В X5 Group рассказали о судьбе разграбленной в Судже «Пятерочки»
- Россиянам объяснили, как избежать выгорания
- «Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России
- Россиянам рассказали о последствиях покупки контрафактного смартфона
- В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО и магазин
- ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ
- Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия на Украине
- Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 млн евро
- Захарова прослезилась, перечисляя детские жертвы из-за атак ВСУ на регионы РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru