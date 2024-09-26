Россиянин сумел оформить на себя 26 льготных ипотек
В России на конец 2023 года насчитывалось 114,9 тысяч заёмщиков, которые одновременно оформили два и более льготных ипотечных кредита. Об этом со ссылкой на данные Счётной палаты РФ сообщает РБК.
Уточняется, что речь идёт о таких программах, как льготная ипотека, семейная ипотека, дальневосточная ипотека и IT-ипотека.
Аудиторы Счётной палаты заявили, что общая задолженность указанных заёмщиков составила 1,11 трлн рублей. При этом был выявлен случай, когда россиянин сумел оформить 26 ипотек с господдержкой на общую сумму более 196 млн рублей.
В ведомстве указали, что способность заёмщика в течение не более пяти лет оформить и обслуживать пять и более кредитов говорит о том, что его доходы выше среднего, а значит «он не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий».
Ранее Сбербанк объявил о приостановке записи на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru