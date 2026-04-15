Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке новой квартиры
Покупка квартиры не в готовом доме, а на старте продаж, позволит сэкономить. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил коммерческий директор компании «Плато Девелопмент» Станислав Банников.
Он пояснил, что благодаря такому «дисконту за ожидание» можно сохранить от 25% до 50% стоимости по сравнению с аналогичным жильём в уже готовом ЖК.
Эксперт рассказал, что также сэкономить можно благодаря рассрочке от застройщика. В данном случае минимальный размер первоначального взноса может составлять 10%, а срок выплат можно растянуть до момента завершения строительства.
«В отдельных случаях покупатель может согласовать и индивидуальный график платежей. На крупные сделки застройщики обычно идут навстречу», — заключил Банников.
Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик заявил «Радиоточке НСН», что застройщики не будут снижать цены или замораживать проекты из-за падения выручки почти на 20% в первом квартале.
