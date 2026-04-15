Россиянам объяснили, как сэкономить на покупке новой квартиры

Он пояснил, что благодаря такому «дисконту за ожидание» можно сохранить от 25% до 50% стоимости по сравнению с аналогичным жильём в уже готовом ЖК.

Эксперт рассказал, что также сэкономить можно благодаря рассрочке от застройщика. В данном случае минимальный размер первоначального взноса может составлять 10%, а срок выплат можно растянуть до момента завершения строительства.

«В отдельных случаях покупатель может согласовать и индивидуальный график платежей. На крупные сделки застройщики обычно идут навстречу», — заключил Банников.

Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик заявил «Радиоточке НСН», что застройщики не будут снижать цены или замораживать проекты из-за падения выручки почти на 20% в первом квартале.

