Адекватная стоимость: Как долго будут снижаться цены на квартиры
Скидки и акции – это скрытое снижение цен, на которое застройщики идут вынужденно, заявила НСН Наталья Перескокова.
Продавцы скидывают цены на квартиры из-за падения спроса, до этого цены были слишком завышены, теперь они приближаются к «адекватным» значениям, заявила НСН риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
40,2% продавцов в I квартале 2026 года в городах-миллионниках снижают стоимость квартиры в объявлении, а средний дисконт в этот период составил 4%, сообщает пресс-служба «Яндекс. Недвижимости». Наиболее значительная доля объявлений о продаже вторичной недвижимости со снижением цены в I квартале 2026 г. отмечается в Уфе (51,7%), Волгограде (50,9%) и Челябинске (50%). Больше всего стоимость продажи вторичной недвижимости снижают собственники из Краснодара (–5,6%), Ростова-на-Дону (–4,7%) и Новосибирска (–4,5%). Перескокова объяснила, почему так происходит.
«Это сочетание сразу нескольких факторов. Во-первых, это охлаждение спроса из-за ипотеки. Дорогая ипотека – это главный драйвер падения. Ежемесячный платеж для некоторых становится просто неподъемным, часть покупателей выпадает из рынка. На вторичном рынке сейчас покупки в ипотеку составляют 20-22%. Инвесторы уходят, потому что доходность ниже, чем на депозитах. Вторая причина – перегрев рынка в прошлые годы, с 2020 по 2023 год был период бурного роста, льготная ипотека, ажиотажный спрос. Сейчас идет корректировка, рынок возвращается к более адекватным значениям. По сути это не снижение цен, цены были слишком завышены, теперь они корректируются. Обвала рынка недвижимости в классическом смысле нет, это переход от рынка продавца к более сбалансированному, рынок остывает», - пояснила она.
По ее словам, скидки и акции – это скрытое снижение цен, на которое застройщики идут вынужденно.
«Очень много проектов вышло на рынок, поэтому у застройщиков вырос объем непроданных квартир. Когда предложение становится больше, предлагаются скидки. Есть скрытое снижение цен через скидки, когда формально цена за метр не падает, но называют это все акциями, подарками. Например, паркинг в подарок или отделка. На второй квартал года такой же прогноз», - добавила собеседница НСН.
В России планируется расширить локальное производство стройматериалов и перейти к реализации типовых проектов, как в Советском Союзе, рассказал НСН президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.
