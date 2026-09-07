Космодром Байконур планируют превратить в международный космический хаб
Власти Казахстана планируют трансформировать космодром Байконур в международный космический хаб. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель правления казахстанско-российского совместного предприятия (СП) «Байтерек» Айдын Аимбетов.
Он отметил, что в указанном проекте «приветствуется участие многих партнёров».
Также Аимбетов рассказал, что количество запусков на Байконуре в настоящее время уменьшается.
«Это связано с определёнными вопросами международной логистики, политики», - заключил он.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о договоренности с NASA о продолжении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, пишут «Известия».
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