Падение спроса на жилье в Сочи объясняется особенностями климата вне туристического сезона, а также плохой транспортной доступностью в свете последних событий. Об этом НСН заявил вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Спрос на покупку жилой недвижимости в Сочи снизился почти на 80% за семь лет. Об этом рассказал в беседе с ТАСС эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков. По словам Радченко, на падение спроса повлияли влажный климат в Сочи, а также сложности с транспортной доступностью, при этом впоследствии рост спроса на жилье в регионе будет повышаться.

«Рост цен на жилье в Сочи был связан с пандемией, все хотели быть ближе к морю, солнцу и так далее. Было время, когда цены в Сочи росли быстрее всего, ценник был больше, чем в Москве. Но те, кто там был летом, не представляют, насколько там влажно, например, зимой. Люди поняли, что там есть как свои плюсы, так и свои минусы, а ценник уже не соответствует доходности от этой недвижимости, поэтому разумно, что спрос снизился. Кроме того, сейчас Сочи, Краснодарский край в целом находятся в сложном положении — самолеты туда не летают, доехать сложно, поэтому какое-то время этот регион будет остывать. Но после того, как ситуация успокоится, на жилье на юге России будет повышенный спрос», — сказала Радченко.