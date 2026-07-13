Климат и транспорт: В каких регионах россияне чаще всего покупают недвижимость
Быстрее всего сегодня дорожает жилье там, где есть предприятия военно-промышленного комплекса, на динамику цен сильное влияние оказывает геополитика, сказала НСН Ирина Радченко.
Падение спроса на жилье в Сочи объясняется особенностями климата вне туристического сезона, а также плохой транспортной доступностью в свете последних событий. Об этом НСН заявил вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Спрос на покупку жилой недвижимости в Сочи снизился почти на 80% за семь лет. Об этом рассказал в беседе с ТАСС эксперт по недвижимости Сочи Кирилл Флутков. По словам Радченко, на падение спроса повлияли влажный климат в Сочи, а также сложности с транспортной доступностью, при этом впоследствии рост спроса на жилье в регионе будет повышаться.
«Рост цен на жилье в Сочи был связан с пандемией, все хотели быть ближе к морю, солнцу и так далее. Было время, когда цены в Сочи росли быстрее всего, ценник был больше, чем в Москве. Но те, кто там был летом, не представляют, насколько там влажно, например, зимой. Люди поняли, что там есть как свои плюсы, так и свои минусы, а ценник уже не соответствует доходности от этой недвижимости, поэтому разумно, что спрос снизился. Кроме того, сейчас Сочи, Краснодарский край в целом находятся в сложном положении — самолеты туда не летают, доехать сложно, поэтому какое-то время этот регион будет остывать. Но после того, как ситуация успокоится, на жилье на юге России будет повышенный спрос», — сказала Радченко.
Собеседница НСН добавила, что новыми точками притяжения становятся регионы, далекие от европейской части России, а наиболее активный рост цен на жилье фиксируются там, где есть предприятия военно-промышленного комплекса.
«Что касается новых точек притяжения, чем дальше от европейской части России, тем лучше. Во-первых, там очень дешево, во-вторых, есть всегда московская прописка, в-третьих, туда всегда можно податься в крайнем случае. Например, это Новосибирская область, Алтайский край, там цены не падают. Вместе с тем наиболее активно цены на недвижимость растут там, где есть предприятия военно-промышленного комплекса. Это Челябинск, Омск и так далее. Там большие зарплаты и доходы, понятно, что там будет рост цен на жилье. На эти тенденции влияет геополитика, она формирует спрос на недвижимость», — подытожил он.
Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что на рост спроса на недвижимость в Краснодарском крае и Крыму может повлиять коррекция цен, привлекательные программы по рассрочке, а также начинающийся в мае старт сезона активных продаж. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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