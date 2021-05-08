Российские банки в марте увеличили выдачу ипотеки на 11%

При этом по сравнению с мартом 2020 года объем выданной ипотеки увеличился на 5%. Однако количество выданных кредитов в марте по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году сократилось на 7%.

По словам главы «Эквифакса» Олега Лагуткина, снижение выдачи ипотечных кредитов объясняется снижением спроса на недвижимость из-за роста ее стоимости.

«При условно стабильном уровне доходов потребителей рост стоимости квадратного метра приводит к тому, что все меньше потребителей могут позволить себе приобретение недвижимости», — рассказал эксперт.

В бюро кредитных историй отмечают, что ипотечные заемщики — наиболее качественные на рынке, поскольку уровень их просроченной задолженности сейчас не превышает 2% и является наименьшим среди прочих групп населения.

Кроме того, по данным экспертов, ипотечный портфель банков в РФ в марте вырос до 4,8 трлн рублей (на 16% больше, чем в марте 2020 года), а число кредитов в портфеле банков по состоянию на конец марта выросло до 2,5 миллиона.

